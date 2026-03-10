Şubat bereketli geçti! Son 66 yılın en yağışlı ayı oldu

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tespitlerine göre 2026 Şubat ayında uzun yıllar normaline ve geçen yıl şubat ayı yağışlarına göre yüzde 100’den fazla yağış gerçekleşti. Bu yıl şubat yağışları Türkiye genelinde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En yüksek yağış oranı metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye’de ölçüldü. İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevrelerinde yaklaşık normalinin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi. Aralık 2025-Şubat 2026 döneminde, ülke genelinde meteorolojik kuraklık görülmedi" ifadelerine yer verildi.