Strese giren akbaba insan sesinden uzak rehabilite edildi

Bolu Gerede'nin Akçaşehir köyünde bir samanlıkta yabani kuş olduğunu fark edenler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, yabani kuşun akbaba olduğunu belirledi.

Koruma altına alınan akbabanın, veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde strese girdiği tespit edildi. Akbaba, karanlık ve sessiz ortamda ilaç tedavisiyle rehabilite edildi. 10 gün süren tedavisi sonrası sağlığına kavuşan akbaba, Gerede'de yüksek bir noktadan doğal yaşam alanına salındı. Akbaba, uçarak gözden kayboldu.