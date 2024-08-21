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Sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayini sonuçları öğrenme ve Sağlık Bakanlığı eş durumu tayini 2024 (2. Dönem) sonuçları sorgulama

“2024 Yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası" ile ilgili duyuru geldi. Söz konusu duyuruda "Başvuru Değerlendirme Sonuçları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edilmiştir." denildi.

21.08.2024 - 11:21 |
Sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayini sonuçları öğrenme ve Sağlık Bakanlığı eş durumu tayini 2024 (2. Dönem) sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı, 2024 Yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası duyurusu yayımlandı. Eş durumu tayin başvurusunun sonuçları açıklandı.

Yapılan açıklamada; "Başvuru Değerlendirme Sonuçları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edilmiştir. Başvurusu ret edilenlerden itirazda bulunmak isteyenlerin 21.08.2024 ile 22.08.2024 (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında Entegre Kurumsal İşlem Platformuna (EKİP) giriş yaparak, itiraz işlemleri bölümünden itiraz oluşturmaları, itiraz açıklaması alanını doldurmaları ve varsa itiraza ait belgelerini sisteme yükleyerek itirazlarını kaydetmeleri gerekmektedir" denildi. 

 

 

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