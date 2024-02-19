Sözleşmeli personel alımı yapılacak! Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz.

Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz.

Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum.