Sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret edip bölücü terör örgütü propagandası yapan şahıs, polis ekipleri tarafından İstanbul Bahçelievler'de yakalandı. M.H.Y. (20) olduğu tespit edilen şahsa ait dijital materyallere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.