Sosyal medyadan cinsel istismara uğradığını duyurmuştu! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Ordu Üniversitesi öğrencisi olduğunu iddia eden F. A. sosyal medyadan yaklaşık 1 yıl önce cinsel istismara uğradığını açıklayarak, 1 yılı aşkın süredir tehdit ve şantajlara ve dolandırıcılık suçlamalarına maruz kaldığını belirterek sesini duyurdu.

Fatma Akbaş, tanıştığı bir grup aracılığıyla tanışrığı kişiler tarafından bir otel odasında istismara uğradığını ve alıkonulduğunu belirtti

F.A., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamayacağını dile getirdi.

Yetiklilerden yardım beklediğini söyleyen F.A'a Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edildi ve kendisiyle irtibata geçildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır.

Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede "Adli Görüşme Odasında (AGO)" psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır.

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Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi