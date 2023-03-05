EGM Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, meydana gelen depremlere iliÅŸkin sosyal medya platformlarÄ±nda vatandaÅŸlar Ã¼zerinde korku ve panik oluÅŸturmak amacÄ±yla provokatif paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bin 119 hesap yÃ¶neticisi tespit edildiÄŸi ve bilgilerin ilgili birimlere gÃ¶nderildiÄŸi belirtilerek, "615 hesap yÃ¶neticisi hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan talimat doÄŸrultusunda 152 ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 29'u tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Ã–te yandan depremzedelere yardÄ±m yapmak isteyen hayÄ±rsever vatandaÅŸlarÄ±n iyi niyetlerini suistimal etmek amacÄ±yla oluÅŸturulmuÅŸ dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k faaliyetlerine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da devam ettiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "81 adet oltalama dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik hazÄ±rlanan internet sitesinin kapatÄ±lmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ, resmi kurumlarÄ±n adÄ±nÄ± kullanarak veya taklit ederek vatandaÅŸlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabÄ± ile ilgili gerekli iÅŸlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ayrÄ±ca 'deprem yardÄ±mÄ±' temasÄ± kullanÄ±larak para yatÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilen 6 adet kripto varlÄ±k cÃ¼zdan adresi tespit edilerek cÃ¼zdanlarÄ±n dondurulmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi