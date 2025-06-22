Sosyal medyada paylaşmak için Kahramanmaraş'a geliyorlar!
Sosyal medyayı aktif olarak kullananların sayısı her geçen gün artarken, takipçi sayısını yükseltmek isteyenler fotoğraf çekmek için farklı alanlar arayışına giriyor. Şu sıralar birçok kişi Kahramanmaraş'taki sarıya bürünen tarlalarda paylaşım yapıyor. Özellikle gün doğumu ve batımında kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
Türkoğlu ilçesi Kadıoğlu Mahallesi sınırlarında çiftçilerin ekimini yaptığı ayçiçeği, hem ekonomik bir kazanç sağlıyor hem de görsel şölen sunuyor.
SOSYAL MEDYA İÇİN FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR
Güneşle birlikte başlarını çeviren binlerce ayçiçeği, doğayla iç içe vakit geçirip fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezine yakın noktadaki tarlalara gidenler özellikle sosyal medya için fotoğraflar çekiyor.
GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
Üretici Yahya Yenen şöyle konuştu:
"Bölgemiz Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu çiftliği. Bölgemizde birçok ürün yetişiyor. Ayçiçeği, hububat, yağlık ve çerezlik ay çiçek üretimi de yapılıyor. Şu anda tam günebakan dediğimiz görüntü var. Görsel şölen oluşturuyor ve üretim son hızla devam ediyor"