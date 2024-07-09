Sosyal medya fenomenleri soruşturmasında yeni gelişme! Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen gözaltında

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelendi.

Çalışmalar sonucunda bu sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi.

Mali ekiplerin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.

Fenomen çift işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.