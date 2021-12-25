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Sosyal medya fenomenine ‘Müstehcenlik’ten hapis cezası! İç çamaşırlarıyla...

İstanbul'da yaşayan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın doğum gününde gittiği Amsterdam’daki Seks Müzesi ve ünlü Red Light District’te çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlayınca müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25.12.2021 - 08:21 |
Sosyal medya fenomenine ‘Müstehcenlik’ten hapis cezası! İç çamaşırlarıyla...

23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Merve Taşkın geçtiğimiz yıl ocak ayında, doğum gününde Hollanda’ya gitti. Amsterdam’daki Seks Müzesi ve Red Light District’i de ziyaret eden Merve Taşkın, burada çektiği cinsel objelerin fotoğraflarını paylaştı, iç çamaşırlarıyla poz verdi. Yaklaşık 3 ay sonra tatil için bu kez Çanakkale’ye giden Merve Taşkın, kaldığı otelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Merve Taşkın, hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma açıldığını öğrendi. Merve Taşkın’a Müstehcen paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar Hapis istemiyle dava açıldı. Merve Taşkın’a açılan dava dünya medyasında da Haber oldu.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davada savunma yapan Merve Taşkın, fotoğrafları bir müzede çektirdiğini ve kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. Taşkın, “Suç işlemedim. Paylaşımı orada yaptım. Orada suç değil” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMLİ CEZA
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi önceki gün görülen duruşmada Merve Taşkın hakkındaki kararını açıkladı. Taşkın’a 6 ay hapis cezası veren mahkeme, iyi halle cezayı 5 aya indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Merve Taşkın aldığı ceza nedeniyle 5 yıl denetime tabi tutulacak. Eğer bu süre içerisinde bir ceza işlerse 5 ay cezaevine girecek. Merve Taşkın, kararı, “İfade hürriyeti kapsamında dünyanın ne kadar gerisinde olduğumuzu gösteriyor” diye yorumladı.

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