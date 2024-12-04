Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı! Canlı yayında istismar itirafları tepki çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaga Bulut isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bir kişinin 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin konuşmalarının ardından harekete geçti.

Başsavcılık, şüpheli Gaga Bulut isimli hesabın sahibi Bulut Altuğ hakkında, "müstehcenlik", istismarda bulunduğu söyleyen şüpheli hakkında da "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sapık (Bulut Altuğ) Gaga Bulut’un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi." ifadelerini kullandı.

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