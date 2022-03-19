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Sosyal medya fenomeni dehşet saçtı! Subay eşinin silahını alıp...

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve subay olan eşinin silahıyla karı-kocayı yaralayan kadın sosyal medya fenomeni çıktı.

19.03.2022 - 17:39 | | İHA
Sosyal medya fenomeni dehşet saçtı! Subay eşinin silahını alıp...

Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu Sokak üzerinde 16 Mart’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.’ye (42) subay olduğu öğrenilen eşinin silahıyla balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.


Sosyal medya fenomeni dehşet saçtı Subay eşinin silahını alıp...


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırırken şüpheli ve subay eşi gözaltına alındı. Karı-kocanın hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli ve eşi işlemleri sonrasında adliye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Z.T. tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı.

Sosyal medya fenomeni dehşet saçtı Subay eşinin silahını alıp...


"SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Balkondan karı-kocayı subay olan eşinin silahıyla yaralayan ve tutuklanan kadının sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Kendisini Sakaryalı hanımağa olarak tanıtan kadının sosyal medya hesaplarının kapatılması dikkat çekerken binlerce takipçisi olduğu görüldü.

Sosyal medya fenomeni dehşet saçtı Subay eşinin silahını alıp...

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