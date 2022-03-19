Son dakika... Bolu Dağı Tüneli'nde korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti bölgesinden son dakika kaza haberi geldi. Bolu Dağı Tüneli içinde meydana gelen kazaya yolcu otobüsleri, TIR, kamyon ve otomobillerin karıştığı bildirildi.

Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı da belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının da devam ettiği kazada araçlarda sıkışan ve kurtarılan yaralılar bölgedeki hastanelere sevk ediliyor.

BOLU VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaralıların olduğu bir kaza. Herhangi bir can kaybı bilgisi henüz yok. Kış şartları dolayısıyla bir yoğunluk var. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar vatandaşlarımız. İlk belirlemelere göre 18 araç kazaya karıştığı ve yaklaşık 15 yaralı var" dedi.

DÜN 32 ARAÇ BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Dün de saat 15.15 sıralarında, Bolu Dağı’nın TEM Otoyolu Kaynaşlı Darıyeri mevkisinde meydana gelmişti. Yoğun kar yağışı sırasında araçların kayması sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde zincirleme trafik kazaları yaşanmıştı. Ankara istikametinde 5 TIR, 2 otomobil, İstanbul istikametinde ise 14 TIR, 8 otomobil, 1 otobüs ve 2 minibüs çarpışmıştı.

Olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri gelmişti. Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiye ilk müdahalede bulunmuştu. Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluşmuştu. Geriden gelen araçlar, Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilmişti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar yol kenarına alınırken, bazı araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırılmıştı.