GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSoruşturma büyüyor! Bolu yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi
HaberlerGündem Haberleri Soruşturma büyüyor! Bolu yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Soruşturma büyüyor! Bolu yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi

24.01.2025 - 16:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Soruşturma büyüyor! Bolu yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde meydana gelen yangınla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

İLGİLİ HABER

Bolu otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesinin ikizlerinden 11 yaşındaki Vedat, ikizinin yanına defnedildi
Bolu otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesinin ikizlerinden 11 yaşındaki Vedat, ikizinin yanına defnedildi

Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

    Güncel Haberler

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Korsan bir metni rapor diye paylaştılar
    #Gündem

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Korsan bir metni rapor diye paylaştılar

    Türk medyası işgal altında mı? Haberin tek patronu ABD mi olacak?
    #Gündem

    Türk medyası işgal altında mı? Haberin tek patronu ABD mi olacak?

    Tokat'ta dehşet! Tartıştığı arkadaşını baltayla öldürdü
    #Gündem

    Tokat'ta dehşet! Tartıştığı arkadaşını baltayla öldürdü