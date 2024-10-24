Sonbahar'daki 15 derece neden ilkbahardan daha soğuk hissedilir?

Sonbahar veya ilkbaharda ne giyeceğinizi seçmek zor olabilir. Yılın o günlerindeyiz... “Ne giyeceğiz?” günleri ya da Umut Sarıkaya'nın unutulmaz şiiriyle aklımıza kazıdığı “Mont Beni” günleri. Sabah kazak havası ancak öğle vakti yaz sıcağı... Veya sıcaklıklar kışın ısıran soğuğunda başlayıp aniden yükselebilir. Sabah 10-15 derece bandındaki havanın nasıl hissettireceğini doğru tahmin etmek zor olabilir. Aslında aynı sıcaklığın mevsime bağlı olarak farklı hissedilmesinin meteorolojik ve biyolojik nedenleri de mevcut.

Meteorolojik sebep



Günlük tahminlerde gördüğümüz hava sıcaklıklarını ölçerken, meteorologlar genellikle yerden yaklaşık 182 santimetre (6 fit) yükseklikteki hava istasyonlarını kullanır. Ancak, bu mesafe yer sıcaklığını hesaba katmaz. Popular Science'a konuşan meteorolog Cyrena Arnold, “Yazın, toprak sıcaktır. Soğumaya başladığımızda ve daha soğuk mevsimlere girdiğimizde, toprak etrafımızdaki havadan daha yavaş sıcaklık değiştirir” diyor ve ekliyor:

Yer sıcaklığının mevsimlere göre nasıl değiştiğini gösteren bir grafiğe bakacak olursanız daha az dalgalanma görürsünüz; ve dalgalanma her zaman mevsimlerin gerisinde kalır.

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Bu durum denizde de böyle zira sıvı su ve katı zeminin ısınması gaz halindeki havadan daha uzun sürer, deniz sıcaklıklarının örneğin mayıs ve eylül aylarında daha soğuk hissedilmesiyle durumu özetleyebiliriz. Arnold da bu çerçevede, “Yer hala sıcak olduğu için havada bir sıcaklık hissediyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Dikkat çekilmesi gereken bir başka detay ise zeminin nasıl bir zemin olduğu sorusu. Beton ve asfalt, çimenli veya ağaçlı alanlardan fiziksel olarak daha sıcaktır. Bu nedenle bir sonbahar gününde şehirde dolaşmak, parkta bahçede dolanmaktan daha sıcak hissettirebilir. Arnold bu duruma dair şunları söylüyor:

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