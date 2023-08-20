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Son yılan bükücüsü, Ankara’nın efsaneleri arasına girdi

Ankara’da yaşayan Tuncay Sezer, yılanları yakalama konusundaki marifetleri nedeniyle, bölge halkı tarafından “Son yılan bükücü” ve “Yılanların efendisi” ismiyle biliniyor.

20.08.2023 - 12:06 | | İHA
Son yılan bükücüsü, Ankara’nın efsaneleri arasına girdi

Ankara’nın Akyurt Belediyesinde, belediye personeli olarak görev yapan 47 yaşındaki Tuncay Sezer, 6 yaşından itibaren yılanları yakalama konusunda gösterdiği marifetleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline geldi. Efsane olarak görülen Sezer, Ankara’da “Son yılan bükücü” ve “Yılanların efendisi” ismiyle biliniyor. Akyurt’ta yaz aylarından dolayı yılanların normalden daha fazla ortaya çıkması bölge halkını tedirgin ederken, vatandaşın yardımına ise Sezer koşuyor. Hiç kimsenin yardım çağrısını geri çevirmeyen Sezer, yakaladığı yılanları ise doğaya geri salıyor.

Bahçesinde 200’e yakın hayvanı besleyen Sezer, hayvanlara karşı çok merhametli olduğunu vurguluyor. Epilepsi hastalığı olan Sezer’in ilginç bir hobisi de uzun süre bisiklet sürmek. Gün içerisinde bisikleti ile 8 kilometre yol kat eden Sezer, bisiklet sürmenin hastalığına ve kendisine iyi geldiğini dile getiriyor.

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Sezer, 6 yaşından itibaren yılan yakaladığını söyledi. Yılanlardan korkmadığını ve nedenini de henüz bilmediğini kaydeden Sezer, “Yılan bana zarar verecek diye düşünmüyorum. Örneğin; bir vatandaşımızın evine giren yılanı, zarar görmesin diye sakin bir şekilde elime alarak bidona koyuyorum. Sonra uzağa götürüyorum ve doğaya salıyorum” dedi.

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Tuttuğu yılanların boyuna da dikkati çeken Sezer, yılanları canını acıtmadan yakaladığını da belirterek, “Tuttuğum yılanlar ortalama 2 metre uzunluğunda oluyor. Akyurt’ta herkes tanıyor beni. Yılanlar genellikle vatandaşların battaniyesine ve dolabına giriyor. Çoğu da tutamıyor. Vatandaş ‘Ben bu yılanı nasıl tutacağım’ düşüncesiyle hareket ediyor. En iyi uzman ve tutmasını bildiğim için herkes beni çağırıyor” diye konuştu.

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Sezer, bir vatandaşın doğada yılanla karşı karşıya geldiğinde ne yapması gerektiğini de aktardı. Yılanların hızlı hareket edebileceğini söyleyen Sezer, “Yılanla karşı karşıya gelen bir insan, yılanın üzerine kesinlikle gitmeyecek. Elinde mutlaka bir değnek olacak. Ama yılan, insanların üzerine direkt sıçrayabiliyor. Yılan ortalama iki ve üç metre sıçrayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Ankara’da “Son yılan bükücü” ve “Yılanların efendisi” ismiyle tanınan Tuncay Sezer, vatandaşlara yardım etmeye her zaman hazır olduğunu belirtiyor.

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