Son dakika 'kırmızı seviye' hava durumu alarmı! Çok yoğun geliyor, gökyüzü kahverengi olacak! Tarih belli oldu...

Hava durumu ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte adeta kara teslim olan İstanbul'da Mart ayı, kış aylarını aratmadı. Nisan ayının gelmesi ile birlikte sıcaklıkların artıp artmayacağı konusu merak edilirken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BAHAR HAZIRLIĞI BAŞLASIN"

Uydu görüntülerini inceleyen ve meteoroloji tahminlerinde bulunan Ökten, İstanbulluları 'kırmızı seviye' diyerek uyardı. Önümüzdeki günlerde çok az yağış beklendiğini ve sıcaklıkların yükseleceğini belirten uzman isim, "Bahar hazırlığı başlasın" dedi.

"SICAKLIK 25 DERECEYE KADAR ÇIKACAK"



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ökten, "16 günlük beklenen toplam yağış. Çok az bir yağış bekleniyor. Havalar ısınıyor. Arada normal bir soğuma olsa da kısa süreli. Bahar hazırlığı başlasın..." ifadelerini kullandı.

"Nisan'ın ilk haftası için tişörtleri hazırlayın" diyen Ökten, "Sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Kemiklerimiz ısınmaya başlayacak. Pazar gününden itibaren mutlak bahar geliyor..." dedi.

'KIRMIZI SEVİYE' UYARISI



Sıcaklıkların artacağı müjdesini veren Ökten, sonrasında ülkenin batısı ve özellikle İstanbul için kritik bir uyarıda bulundu. Yoğun çöl tozunun önümüzdeki günlerde yurtta etkili olacağını belirten meteoroloji uzmanı, "Dikkat! Mart ayının son günü yoğun çöl tozu etkili olacak. Özellikle ülkenin batısında gökyüzü kahverengi olacak. Astım hastaları tedbirli olmalı. İstanbul için Kırmızı seviye çöl tozu riski var..." uyarısında bulundu.