Son dakika! Ege'de korkutan deprem! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi
Ege Denizi'ndeki 5 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Midilli Adası olan depremin ardından 3,9, 4 ve 4,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu.
07.01.2023 - 09:57 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. AFAD'ın geçtiği son veriye göre, aynı bölgede saat 09:39'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2023
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-07
Saat:04:52:57 TSİ
Enlem:39.373 N
Boylam:26.254 E
Derinlik:14.14 km
Detay:https://t.co/zXWkE7Z5ed@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi