Son dakika! Ege'de korkutan deprem! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. AFAD'ın geçtiği son veriye göre, aynı bölgede saat 09:39'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.