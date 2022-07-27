Son dakika... 25 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
27.07.2022 - 10:04 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" denildi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2022
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/BbaDhNMWpS