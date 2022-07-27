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Son dakika... 25 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

27.07.2022 - 10:04 |
Son dakika... 25 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" denildi.

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