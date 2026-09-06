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SON DAKİKA: 2026 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı açıklandı! ÖSYM AİS soru kitapçığı PDF indirme ekranı

06.09.2026 - 17:13Güncellenme Tarihi:
SON DAKİKA: 2026 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı açıklandı! ÖSYM AİS soru kitapçığı PDF indirme ekranı

Milyonlarca adayın katıldığı 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu tamamlandı. Sınavın hemen ardından ÖSYM, 2026 KPSS soruları ve cevap anahtarını AİS ekranı üzerinden erişime açtı. İşte ÖSYM KPSS soru kitapçığı sorgulama ve PDF indirme linki...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Eylül 2026 Pazar günü düzenlenen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu sona erdi. Sınav salonlarından çıkan adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek "KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı?"duyurusuna çevrilmişti.ÖSYM, resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nı erişime açtığını bildirdi.

KPSS Soruları ve Cevap Anahtarı Açıklandı Mı?

Evet, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı.ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, Telif Hakları Kanunu gereğince soru kitapçığının %10'luk kısmı halka açık olarak paylaşılırken, sınava giren adaylar tüm sorulara T.C.kimlik numaraları ve şifreleriyle erişim sağlayabilecek.

 

2026 ÖSYM KPSS SORU KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, doğru ve yanlış sayılarını kontrol etmek ile tahmini net hesaplaması yapmak için soruların tamamına ÖSYM AİS üzerinden ulaşabilir:

  1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine gidin.

  2. T.C.Kimlik Numaranız ve Aday Şifreniz ile sisteme giriş yapın.

  3. İlgili test başlığı altında yer alan "2026-KPSS Lisans Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı" sekmesine tıklayın.

Önemli Hatırlatma: ÖSYM tarafından erişime açılan KPSS soru kitapçığı görüntüleme ekranı 10 gün boyunca aktif kalacak. Adaylar 16 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar soru ve cevapları inceleyebilecek.

 

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevap anahtarının açıklanmasının ardından adaylar puan hesaplama sürecine odaklandı. Doğru-yanlış sayılarını netleştiren adaylar, ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte KPSS Lisans sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

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