SON DAKİKA: 14 ünlü isme uyuşturucu operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.