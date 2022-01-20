Sömestr tatili ile ilgili açıklama geldi! Sömestr tatili süresi uzatılacak mı? Herkes merak ediyordu...

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Sur, Omicron varyantı ve aşılama sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Hatırlatma aşılarının önemine işaret eden Prof. Dr. Haydar Sur, “Bir kere aşılanıp ondan sonra ömür boyu bağışıklık sağlayan bir aşı bulunmuş olsaydı elbette bugün yaşanan vaka artışı yaşanmayacaktı. Kişilerin bünyesine ve genetik faktörlerine göre bazı kişilerde 6 ayda bazılarında 1 yılda bazılarında 3 ayda aşının etkisi azalıyor.” dedi.



Rehavete kapılmak yeni varyantın yayılmasına neden oldu



Uzun süren bir pandemi süreci nedeniyle mücadelede zaman zaman aksamaların yaşandığını belirten Prof. Dr. Haydar Sur, “İnsanlarda da bir bıkkınlık oluştu. Maske, mesafe, hijyen kurallarına pek uymama hali Avrupa’da da var. Bizde de görüyoruz. İnsanlar zaman zaman ‘Zaten ben aşılıyım, bir şey olmaz’ rehavetine kapılıyor. Böyle olunca yeni varyant kolaylıkla yayılma zemini buldu.” diye konuştu. Omicron varyantının özelliğinin virüsün öbür türlerine göre çok daha hızlı bulaşabilme yeteneğine sahip olması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Haydar Sur, ‘ Hal böyle olunca bugünkü tablo ortaya çıkmış oluyor.’ ” ifadelerini kullandı.



Tüm dünyada toplumsal dayanışma ön plana çıkarılmalı



Yeni varyantın etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini belirten Prof. Dr. Haydar Sur, Amerikan hükümetinin Omicron varyantının yoğun olduğu bölgelere giriş-çıkış yasağını tamamen kaldırdığını belirterek “Amerikalılar’ın bu konuyu özgürlük arenası haline getirebilmeleri insanı hayrete düşürüyor. Tüm dünyayı etkileyen salgın durumlarında toplumsal dayanışmanın ön plana çıkarılması gerekiyor. Amerikalılar bu şekilde düpedüz yanılgısındalar.”dedi.



Prof. Dr. Haydar Sur, gelen haberlerden İngiltere’de de virüse yavaş yavaş grip muamelesi yapılmaya başlandığının anlaşıldığını belirterek Haziran ayına kadar birçok ülkenin de bu kararı alacağını tahmin ettiğini söyledi. Prof. Dr. Haydar Sur, yine de yeni bir varyant çıkması halinde virüsün eskisinden daha tehlikeli bir hale gelebileceğinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.



Topluca bulunan yerlerde kişisel önlem şart



Aşısız kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlatan Prof. Dr. Haydar Sur, burada vatandaşların kendi önlemlerini almasının önemini vurguladı. Prof. Dr. Haydar Sur, “Örneğin sinemalarda aralanmış, aralıklı oturma düzeni devam ediyor. Bildiğim kadarıyla yarı kapasite ile konserlere, tiyatrolara, bale gösterilerine alıyorlar. Böylece şu var sayılıyor: İnsanlar buraya geldikleri zaman kendi önlemlerini alırlar. Zaten PCR testi, hastalığın latent dönemini yani uyuklama ve kendisini henüz dışa vurmadığı dönemleri pek tespit edemediği için herkes potansiyel olarak bu virüsü taşıyormuş gibi var sayılıyor. Burada bireysel önlemlerin alınması önemli. Burada seyirci kitlesinin tamamı kurallara riayet ederse aslında sorun olmaz. Sorun PCR testi yaptırmadan seyirciyi içeri almakta değil, seyircinin kurallara uyup uymamasında yoğunlaşıyor.” uyarısında bulundu.



“Çocuklar yetişkinlerden daha iyi kuralları yerine getiriyor.”

Pandemiyle mücadelede önlem almanın toplumsal bir sorumluluk alanı olduğunu ve bunun herkes tarafından farkına varılmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Haydar Sur, “Bu kurallara uygun davranılması durumunda günlük hayatımızın tüm faaliyetlerini sürdürmekte bir sorun yok. Bazı kişiler okulların açık olmasını tartışmaya açmak istiyor. Bence okullar, kapanması planlanacak en son yerlerdir. Dikkat ettiyseniz okullarda fazla bir hastalık yayımı da belirtilmedi. Neden? Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız üzerinde hassasiyetle durdu. Velilerimiz de davranış kurallarına sahip çıktılar. Çocuklar yetişkinlerden daha iyi kuralları yerine getiriyorlar. Çocuklarımızın bu özelliğini görüp onları takdir etmemiz gerekiyor.” dedi.



Sömestr tatili uzar mı?



Okulların sömestr tatiline gireceğini belirten Prof. Dr. Haydar Sur, pandemi nedeniyle tatilinin uzayacağını tahmin etmediğini belirterek Üsküdar Üniversitesi Senatosu olarak Milli Eğitim Bakanlığının belirttiği kararlar ile hareket etme kararı aldıklarını söyledi