Sömestr başladı, havalimanına akın var!

17.01.2026 - 10:06Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda Yoğunluk yaşandı.

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler dolayısıyla bugün İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Günlük yolcu hareketliliği, bugün yarıyıl tatiline çıkanlar ve umre kafileleri nedeniyle iki kat arttı. Terminale giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşmaması ve mağduriyet yaşanmaması için yetkililer tarafından gerekli önlemler alındı. Yarıyıl tatilini ailesiyle birlikte değerlendireceğini ifade eden 3'üncü sınıf öğrencisi Lina Ziyenek, "Karnem çok güzel. Tatili ailemle birlikte Mardin'de geçireceğiz, orada arkadaşlarımla oyunlar oynayacağım" dedi. 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Ziyenek ise, "Benim için yarı yıl çok iyi geçti. Derslerim çok iyi. 6'ncı sınıf olduğum için öğretmenlerimle de aram çok iyi" dedi.

TERAPİ KÖPEKLERİ ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

İstanbul Havalimanında görev yapan uçuş öncesi, endişe, stres yaşayan yolcuların korkularını yenmesini sağlayan terapi köpekleri ise çocukların büyük ilgisini çekti. Uçuş öncesi stres, endişe ve korku yaşayan yolcular, Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından uygulamaya konulan terapi köpeklerini severek rahatlıyor.

