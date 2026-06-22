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Avcılar'da 3 katlı binada yangın paniği: Çatı alev alev yandı

22.06.2026 - 11:05Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Avcılar'da 3 katlı binada yangın paniği: Çatı alev alev yandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3 katlı binanın çatısı gece yarısı çıkan yangında alev alev yandı. Yangın binalara sıçramadan söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi’ndeki Plevne Caddesi’nde bulunan binanın çatısında saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan metrelerce yükseğe alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu yandaki binaya sıçramadan söndürüldü.

Avcılarda 3 katlı binada yangın paniği: Çatı alev alev yandı

Olayda yaralanan olmazken, çatı tamamen yandı. Binada yaşayan Ali Baran Özdemir, yangının neden çıktığını bilemediklerini ancak, çatıda elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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