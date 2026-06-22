Depremde yaşadığı isim karışıklığıyla resmi kayıtlarda 3 yıldır ölü görünüyor! Ehliyet verilmedi ama trafik cezası yedi: 'Cezaya gelince yaşıyorum, rapora gelince ölüyüm'

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Sistemde ölü gözüktüğü için aile hekiminden rapor alamadığını ve ehliyetini yenileyemediğini ifade eden Ahmet Artan, ehliyetsizlikten ceza yediğini belirterek "6 Şubat'ta depremde ‘ölü' olarak göstermişlerdi. Bu durum daha önce bankalarda ölü olarak gözüküyorduk ve bu hatayı düzelttiler. Ondan sonra devletimizin bazı kurumlarında hala ölü olarak gözüküyordum ve yine onu da düzelttiler. Şu anda benim ehliyetimin günü bitti ve yenilemek istiyorum. Hastaneye gidip sağlık raporu istedim ama beni aile hekimine yönlendiriyorlar. Aile hekimine gittiğim zaman ‘kaydınız yoktur, kişi ölü olarak gözüktüğü için kayıt yapamamaktadır' diye bir hata çıkıyor. Sağlık merkezine gittim. Sağlık merkezinde keza aynı şekilde ‘sistemde kişi ölüdür, işlem yapamaz' diye görünüyor. Dün hatta birçok arkadaşla görüştük, birçok yerde telefon açtık. Hatta ben CİMER'e şikayet dilekçesi olarak yazıp gönderdim. Sağlık Bakanlığımıza da burada Sağlık Merkezi'nde de bir dilekçe yazdım. İşte ‘bu hatanın bir an önce düzeltilmesini istiyorum' dedim. Şu an sadece sağlık ocakları ve sağlık kurumlarında ölü olarak hala gözüküyorum. Hatta ölüm tarihi olarak 06.02.2023 görünüyor. İnşallah bu hatayı düzeltirler. Çünkü şu an ehliyetimin günü bitmiş ve uzatamıyorum. Yarın öbür gün beni durdurup bana ceza yazmasınlar. Bundan bir hafta önce trafik cezası yedim. Trafik cezasına gelince yaşıyorum ama bazı şeylere gelince ölüyorum. Bu hatanın en kısa zamanda düzeltilmesini istiyorum. Çünkü çok ciddi bir şekilde mağdur oluyorum" dedi.