YKS 2026 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI PDF | YKS'de TYT ve AYT Sınavları Bitti: İşte ÖSYM'nin Paylaştığı YKS Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

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YKS NET HESAPLAMALARI BAŞLADI



Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasının ardından adaylar net hesaplamalarına başladı.



Lise Mezuniyet Puanı (OBP) Hesaplama: https://www.gazetevatan.com/hesaplama-araclari/egitim/lise-diploma-notu-hesaplama



YKS Puan Hesaplama: https://www.gazetevatan.com/hesaplama-araclari/egitim/yks-puan-hesaplama



Bilindiği gibi YKS'de her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham net hesaplanıyor. Bu nedenle adaylar yayımlanan cevap anahtarlarıyla kendi işaretlemelerini karşılaştırarak yaklaşık puan tahminleri oluşturabiliyor.



Ancak kesin puanlar ve başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından açıklanacak resmi sonuçlarla netleşecek.