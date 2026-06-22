YKS 2026 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI PDF | YKS'de TYT ve AYT Sınavları Bitti: İşte ÖSYM'nin Paylaştığı YKS Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
YKS 2026 soru kitapçıkları yayımlandı mı? TYT soru ve cevapları açıklandı mı? AYT cevap anahtarı nereden görüntülenir? YDT soru kitapçığı erişime açıldı mı? Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katıldığı 2026 YKS maratonunun sona ermesinin ardından gözler ÖSYM'nin açıklamasına çevrilmişti. Beklenen duyuru geldi ve TYT, AYT ile YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Sınav performansını değerlendirmek isteyen adaylar şimdi doğru ve yanlışlarını hesaplayarak tahmini puanlarını belirlemeye çalışıyor.
Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sona erdi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, "YKS soru kitapçıkları yayımlandı mı?", "TYT cevap anahtarı açıklandı mı?", "AYT soruları nereden incelenebilir?" ve "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sayesinde adaylar, sınavdaki performanslarını detaylı şekilde analiz etme imkânı bulacak.
ÖSYM'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ
2026 YKS'nin tamamlanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı.
Böylece sınava katılan adaylar, işaretledikleri cevapları kontrol ederek yaklaşık net sayılarını hesaplamaya başladı. Özellikle üniversite tercih dönemine hazırlanan öğrenciler için soru ve cevapların yayımlanması büyük önem taşıyor.
TYT SORU VE CEVAPLARI ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne katılan adaylar, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerine ait soru ve cevapları inceleyebiliyor.
TYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN:
https://cdn.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/TSK/yks_tyt_2026_kitapcik_d350.pdf
TYT oturumu, üniversite adaylarının puan hesaplamasında belirleyici rol oynadığı için yayımlanan cevap anahtarı büyük ilgi görüyor. Adaylar doğru ve yanlış cevap sayılarını belirleyerek sınav performanslarını değerlendirebiliyor.
AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Alan Yeterlilik Testleri'ne giren adaylar da yayımlanan soru kitapçıkları sayesinde sınavda verdikleri cevapları kontrol edebiliyor.
AYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN:
https://cdn.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/TSK/yks_ayt_2026_kitapcik_kt12.pdf
AYT oturumunda;
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1
Sosyal Bilimler 2
Matematik
Fen Bilimleri testlerine ait sorular ve cevap anahtarları adayların incelemesine sunuldu.
Özellikle sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanı hesaplayacak adaylar için AYT sonuçları büyük önem taşıyor.
YDT ADAYLARI DA SORULARINI KONTROL EDEBİLECEK
Yabancı Dil Testi'ne katılan adaylar için de soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
ALMANCA: https://cdn.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/TSK/ydt_alm_2026_kitapcik_hm55.pdf
ARAPÇA: https://cdn.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/TSK/ydt_arp_2026_kitapcik_Di5T.pdf
FRANSIZCA: https://cdn.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/TSK/ydt_fra_2026_kitapcik_ir8m.pdf
İNGİLİZCA: https://cdn.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/TSK/ydt_ing_2026_kitapcik_Di55.pdf
RUSÇA: https://cdn.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/TSK/ydt_rus_2026_kitapcik_Dk8m.pdf
İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve diğer yabancı dil oturumlarına katılan öğrenciler, yayımlanan belgeler aracılığıyla sınav performanslarını değerlendirebilecek.
YKS NET HESAPLAMALARI BAŞLADI
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasının ardından adaylar net hesaplamalarına başladı.
Lise Mezuniyet Puanı (OBP) Hesaplama: https://www.gazetevatan.com/hesaplama-araclari/egitim/lise-diploma-notu-hesaplama
YKS Puan Hesaplama: https://www.gazetevatan.com/hesaplama-araclari/egitim/yks-puan-hesaplama
Bilindiği gibi YKS'de her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham net hesaplanıyor. Bu nedenle adaylar yayımlanan cevap anahtarlarıyla kendi işaretlemelerini karşılaştırarak yaklaşık puan tahminleri oluşturabiliyor.
Ancak kesin puanlar ve başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından açıklanacak resmi sonuçlarla netleşecek.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Soru ve cevapların yayımlanmasının ardından gözler şimdi sınav sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak ve adaylar aldıkları puanlara göre tercih listelerini oluşturacak.