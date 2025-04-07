Somali’den Gazze’ye, İspanya’dan Amerika’ya!

Milli Savunma Bakanlığı’nın mart ayı sonu ile nisan ayı başı uluslararası görev ve tatbikat çizelgesine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, İspanya’daki Dynamic Mariner Flotex 2025 tatbikatının yanı sıra deniz unsurları arasında iş birliğini artırmak maksadıyla Romanya ve Batı Karadeniz’de Sea Shield tatbikatına da katıldı. Türk Hava Kuvvetleri, beş F-16 ile katıldığı Red Flag’in ardından bu kez Green Flag tatbikatı için ABD’ye gitti. Hava Kuvvetleri, uçucu personelin karma hava harekâtına yönelik birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık’ta Ramstein Flag tatbikatına da katıldı.

Denizden yardımlar

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2024 Faaliyet Raporu’na göre; TSK, insani yardımlar açısından bölgesel düzeyde önemli roller üslendi. Raporda TSK’nın insani boyutu öne çıkan faaliyetler ile ilgili bilgiler özetle şu şekilde:

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından icra edilen görevlerde tespit edilen düzensiz göçmenlere ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak arama-kurtarma faaliyetleri icra edildi

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- 35 büyük orman yangınına 114 helikopter ile müdahalede bulunuldu.

- Deniz ulaştırma araçları ile Mısır ve Gazze’ye dört gemi, 21 ambulans ve 9 bin 577 ton insani yardım malzemesi; Sudan’a bir gemi, 2 bin 413 ton insani yardım malzemesi; Lübnan’a Sancaktar ve Bayraktar gemileri, bir araç, 291 bin 096 ton insani yardım malzemesi gönderildi. Toplam 303 bin 086 ton insani yardım malzemesi sevk edildi.

Hava köprüsü

- Hava ulaştırma araçları ile Afganistan’a bir uçak ve 22.5 ton insani yardım malzemesi gönderildi.

- Mısır ve Gazze’ye üç uçak gönderildi. 383 kişinin tahliyesi ve 12,5 ton insani yardım malzemesi sağlandı.

- Ürdün ve Gazze’ye bir uçak, 320 adet paraşüt ve 8,35 ton insani yardım malzemesi gönderildi

- Somali’ye bir uçak, 19 hasta, 15 refakatçi ve sekiz sağlık personeli sevk edildi.

- Lübnan’a bir uçak ve 30,3 ton insani yardım malzemesi sevkiyatı gerçekleştirildi.

- Toplam yedi uçak ile 425 personel, 320 adet paraşüt taşındı, 73,65 ton insani yardım malzemesi sevk edildi.

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Araştırma gemilerine destek

Deniz Kuvvetleri, Karadeniz’de muhtemel terör ve yasa dışı faaliyetlerin caydırılması ile deniz güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla icra edilen Karadeniz Uyumu Harekâtı’na devam ediyor. Türk Deniz Görev Grubu, Akdeniz’de Libya açıklarında keşif, gözetleme ve varlık gösterme görevi; Somali Deniz Görev Grubu ise Somali açıklarında araştırma yapan sismik araştırma gemisi ve destek gemilerine refakat ve koruma görevi icra ediyor. Deniz Kuvvetleri; NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’ye bir fırkateyn, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’ye bir mayın ve bir akaryakıt gemisi, NATO Deniz Muhafızı Odak Harekâtı’na bir korvet, Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekâtı’na bir karakol gemisi ile iştirak ediyor.