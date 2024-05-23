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SOLOTÜRK'ten akrobatik gövde gösterisi!

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 'KALEFEST 2024' Kırıkkale Tanıtım Günleri kapsamında kent merkezinde gösteri uçuşu yaptı. Kırıkkale Valiliği'ne ait açık otoparkta toplananlar, gösteriyi ilgiyle izledi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri sırasında izleyenler, çalınan marş ve türkülere de eşlik etti.

23.05.2024 - 16:49 | | DHA
SOLOTÜRK'ten akrobatik gövde gösterisi!

 

SOLOTÜRK, 'KALEFEST 2024' Kırıkkale Tanıtım Günleri kapsamında kent merkezinde gösteri uçuşu yaptı. Kırıkkale Valiliği'ne ait açık otoparkta toplananlar, gösteriyi ilgiyle izledi.

SOLOTÜRKten akrobatik gövde gösterisi

Yaklaşık yarım saat süren gösteri sırasında izleyenler, çalınan marş ve türkülere de eşlik etti. Alanı dolduranlar, gösteri anlarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

'HEYECAN DOLU BİR GÖSTERİYDİ'

Gösteriden sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Mehmet Makas, "Kırıkkale'de bir ilki gerçekleştirdiğimiz KALEFEST Kırıkkale Tanıtım Günleri'nde önemli bir ayak olan, göklerdeki gururumuz olan SOLOTÜRK ekibinin gösterisini izledik. Heyecan dolu bir gösteriydi ve insanlarımız da heyecanlandı. T

ürk'ün damarlarındaki asil kanın hareketlendiğini buradan hep beraber müşahede ettik. Dünyada hiçbir pilotun yapamayacağı gösterileri, bizim Türk pilotlarımız yapıyor. Onlara güveniyoruz. Geleceğin 'Türkiye Yüzyılı' olacağını biliyoruz. Türk'ün çağı, 'Türkiye Yüzyılı'nda nice evlatlarımızın uzay ve havacılıkta göklere ve uzaya imza atacağını biliyoruz" dedi.

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