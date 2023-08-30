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SoloTürk TEKNOFEST’te nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk’ün Etimesgut Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST’teki uçuşu nefes kesti.

30.08.2023 - 15:49 | | İHA
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Cumhuriyetin 100. yılında Ankara Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışın ardından Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk, nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Açılış alanında toplanan binlerce kişi, F-16 uçağının havadaki akrobasi hareketleri büyük bir merakla takip etti. Alçak uçuşla ziyaretçileri selamlayan F-16 pilotu, sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
SoloTürk’ün gösterisini izleyen Eren Kavuştur, “Her tarafta Türkiye’nin teknolojilerini rahatça görebiliyoruz. İnsanlarımız, buradaki çalışanlar gayet hoşlar. Her zamanki gibi başarılarını konuşturdular. Hiç çekinmeden görevlerini layığıyla yerine getirdiler. Emre Yarbay’ımıza çok teşekkür ederim bizlere böyle güzel gösteri izlettiği için” ifadelerini kullandı.

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