Söke'de yangın! Müdahale sürüyor

Yangın, Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde saay 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziraat alanı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Karadan devam eden söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de havadan destek veriyor.

Bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edilirken, yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.