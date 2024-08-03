Sokak hayvanları için dernek açıp hayvan ticareti yapmışlar! 2 şüpheli gözaltında

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, barınaklara bırakılan hayvanların yasadışı satışına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, Silivri’de bulunan 'Silivri Canları 2'nci Hayat Melekleri' adlı derneğin yöneticisi Merve Yirik’in barınağa bırakılan hayvanları sattığını bir dernek çalışanının ise aracılık üstlendiğini belirledi. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Yirik’in sattığı hayvanların ödemesini sahte evrak düzenleyerek veteriner ücreti olarak gösterdiğini, ödemeleri ise daha sonra elden teslim aldığını belirledi.

Öte yandan, Merve Yirik'in barınağa bıraktığı hayvanı tekrar almaya gelen bir kişiden de para talep ettiği öğrenildi. Çalışmalarını tamamlayan polis, Yirik'in anlaşmalı olduğu veterinerin, 1 Ağustos'ta 230 bin lira tutarındaki parayı Merve Yirik'in gönderdiği aracıya teslim ettiğini belirledi. Yapılan operasyonda, Yirik ile parayı almaya gelen aracı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Merve Yirik çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aracı kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı