Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek

18.09.2025 - 17:33

Kaynak: İHA

Meteoroloji Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanaklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca hava sıcaklıklarının da 10 derece düşeceği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün gece saatleri ile yarın akşam saatleri arasında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle Erzincan ve Bayburt çevrelerinde hafif, Erzurum’un Kuzey ve Doğusu ile Ardahan çevrelerinde ise orta ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Rüzgârın, bugün öğle saatlerinden itibaren Bayburt ve Erzincan çevrelerinde, yarın ise Erzurum’un genelinde kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Cuma (19.09.2025) ve Cumartesi (20.09.2025) günlerinde ise bölge genelinde rüzgârın batı-kuzeybatı yönlerinden orta, zaman zaman ise kuvvetli esmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir düşüş yaşanacak.

Yarın (19.09.2025 Cuma) itibarıyla sıcaklıkların 6-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Ancak Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların tekrar artarak mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.

