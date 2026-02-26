Soğuk hava uyarısı! Sıcaklıklar sert düşecek

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Kırklareli başta olmak üzere Trakya Bölgesi soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur şeklinde görüleceği, gece saatlerinden itibaren Trakya ile İstanbul'un batı ve kuzey kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur beklendiği bildirildi. Soğuk ve yağışlı havanın 26 Şubat saat 00.00 itibarıyla başlayacağı, 5 Mart saat 09.00'a kadar etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.