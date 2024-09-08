Siyasilerden peş peşe Narin açıklaması! İdam çağrısı

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bulundu.

Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

"NARİN KIZIMIZDAN GELEN ACI HABER HEPİMİZİN YÜREĞİNİ YAKTI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili, "Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun. Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız."

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız."

'CUMHURBAŞKANIMIZ KONUYU YAKINDAN TAKİP ETMEKTEDİR'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun...' dedi.

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'ALLAH GÜZEL KIZIMIZA RAHMET ETSİN'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi bizleri derinden sarstı. Allah güzel kızımıza rahmet etsin. Narin kızımızın ölümüne sebep olanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir.' ifadelerini kullandı.

'ACI HABERDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızdan gelen acı haberden dolayı çok üzgünüz.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

'BU CANİLİĞİ YAPANLAR HESAP VERECEK'

Çelik bir diğer mesajında ise, "Narin tüm Türkiye’nin yüreği oldu. Herkesin kalbi Narin’le beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN, NARİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı.

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Tunç mesajında, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN NARİN AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız."

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CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin kamuoyunun hızlı ve doğru bilgilendirilmesini istedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."

DESTİCİ'DEN İDAM ÇAĞRISI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan Narin Gürhan'ın cansız bedenine ulaşılmasına değindi.

Konuşmasında idamın getirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Narin Gürhan yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" dedi.