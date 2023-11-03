Siyasilerden peş peşe 3 Kasım paylaşımları geldi: Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001 yılında kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'den bu yana kesintisiz sürdürdüğü iktidarıyla Türk siyasi tarihindeki yerini aldı.

AK PARTİ'DEN ÖZEL VİDEO

AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gece gündüz demeden her alanda çalışarak milletimize sunulan hizmetleri Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir safhaya taşıyan AK Partimizin tek başına iktidara gelişinin 21. yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

SİYASİLERDE PAYLAŞIMLAR

Siyasiler de sosyal medya hesaplarından AK Parti'nin iktidara gelişinin 21. yıl dönemi nedeniyle açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bugün 3 Kasım 2023, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizin buluşmasının 21. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu 21 yıl boyunca, sürdürülebilir kalkınmadan altyapı ve üstyapı projelerine, sağlık hizmetlerinden eğitime kadar her alanda önemli adımlar attık. Bir yandan ülkemizi büyütürken bir yandan da izlediğimiz etkin dış politika ile ülkemizi dünya sahnesinde önemli bir aktör haline getirdik.

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21 yıllık bu dönem, çeşitli vesayet odaklarının tasfiye edildiği, demokrasinin güçlendirildiği, temel hak ve özgürlüklerin geliştiği bir süreç olmuştur. Bu deneyimle birlikte, Türkiye’nin geleceğine dair hedeflerimizi büyütüyor ve Türkiye Yüzyılı için çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemiz için bir sonraki yüzyıl, kararlı siyasi istikrar, güçlendirilmiş adalet ve sürdürülebilir kalkınmayla birlikte yepyeni ve çok daha güçlü bir dönem olacak.

Türkiye’ye aşkla hizmet etmeye, millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya, sadece milletimizin değil, mazlum coğrafyaların da sesi olmaya devam edeceğiz. AK Parti’nin iktidara gelişinin 21. yıl dönümünü kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde milletimizle el ele nice yıllar diliyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: 3 Kasım 2002 seçimlerini kazanarak 21 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, millete hizmet için yola çıktık.

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İlk Günkü Aşk

İlk Günkü Heyecan

İlk Günkü Gayretle...

Türkiye Yüzyılı'nda nice senelere...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: AK Parti; milletimize, ülkemize, kutlu davamıza hizmetin adıdır. İktidara geldiğimiz 3 Kasım 2002 tarihi, değişimin, gelişimin, dönüşümün ve kalkınmanın miladıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizden aldığımız güçle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizin partisi AK Parti’mizin iktidara gelişinin 21. yılı kutlu olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Millete hizmette 21 yıl... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002’de başladığımız hizmet yolculuğuna rekor projeler ve rekor eserler sığdırdık. Daha nice senelere, nice eserlere, nice rekorlara...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Milletimiz, desenini oluşturduğu ve hamurunu yoğurduğu AK Parti’yi 21 yıl evvel bugün iktidara taşıdı.

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3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolcuğumuzda Cumhurbaşkanımız Sn. Rece Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, insanlık ve medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı hedefimiz ve milletimizin gönlündeki yerimizi koruma gayemiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 3 Kasım 2002’de ülkemiz için yepyeni bir dönem açıldı. Demokrasi ve kalkınma yoluyla ülkemizin hakettiği nice siyasi değişimlere ve eser siyasetlerine imza atıldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarımız milletimize verdiğimiz her sözü tuttu. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ediyoruz.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 3 Kasım 2002’de "İnşallah Türkiye’nin önünde yeni bir AK sayfa açılacaktır" diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde nice seçimler, nice zaferler ve nice AK sayfalar açtık bu kutlu yolda.

Yeni Yüzyılda; yeniden İstanbul, yeniden AK Parti diyeceğiz hep bir ağızdan. Hakkın ve huzurun, adaletin ve kalkınmanın mücadelesi devam edecek daima.

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21 yıldır süren bu hizmet serüveninde aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.