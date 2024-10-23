Siyasette 'urgan' polemiği! İYİ Partili Dervişoğlu attı, Devlet Bahçeli odasına asmak istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Meclis'e gelsin DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun." çağrısına tepki gösterdi.

"AL BU İPİ BAŞININ UCUNA AS"

Dervişoğlu, "Türk devletini bölme planlarının baş taşeronunu yani, İmralı canisi bölücübaşını Gazi Meclis'e davet edecek kadar delirmişlerdir. 'Delilik', dün izlediğimiz kalkışmayı anlatabilecek en hafif tabirdir. Çünkü ağızlarından eksik etmedikleri Türk milliyetçiliğini, Türklüğe ihanet ile bu kadar yakınlaştırabilmenin, bunu göze alabilmenin, kulaklarına ezanla okunmuş o büyük isimlerini böylesine kirletebilmelerinin başka bir izahı olamaz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin, yani Türk milliyetçiliğinin düşürülmek istendiği bu durumun başka bir izahı olamaz.

Bebek katili ve teröristbaşı Meclis'e gelip de DEM’in grup toplantısında konuşsunmuş, terörün bittiğini ilan etsinmiş. Hadi oradan. Burası, Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclisi, burası Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yer, burası milli egemenliğin yegane tecelligahı; bizim cesetlerimizi çiğnemeden o canibaşı bu Meclis'e giremez. Hatırlıyorsunuz değil mi? Erzurum meydanında Sayın Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a ip atarak, 'Ben asamadım, asabiliyorsan sen as' demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum; Abdullah Öcalan'ı asamadınız; ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi, baş köşede, başının ucuna as" diyerek elindeki ipi kürsüden fırlattı.

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BAHÇELİ İYİ PARTİ'DEN İPİ İSTEDİ

CNN TÜRK editörü Duygu Ayaz Bayram, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sert bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirdi. Elindeki yuları kürsüden aşağı attı. Bu açıklamanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kurmaylarına bir talimat geldi. Bahçeli, grup toplantısında Dervişoğlu'nun attığı urganın kendisinden talep edilmesi için kurmaylarına talimat verdi. Dervişoğlu'na Bahçeli'nin böyle bir talebi var diye soruldu. Dervişoğlu, 'Urganı değil konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok Cumhuriyet değerlerini savunuyoruz. Vatandaşın biri urganı almıştır. Bulunduğu takdirde Devlet beye veririm' dedi. Bahçeli'ye urganın gelmesi durumunda Bahçeli, makam odasında bu urganı asacağını söyledi kurmaylarına. Bu açıklamaların ardından siyasette urgan polemiğinin başladığını söyleyebiliriz. Art arda açıklamalar yapıldı.

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MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'dan da yazılı bir açıklama geldi. Büyükataman, 'İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan İP'ini kurtarma çabası maskesini bir defa daha düşürmüştür. Devletimizin kurumlarına ve milletimizin iradesine 'gayrimeşru' diyerek adeta bir kaos çağrısı yapan Dervişoğlu'nun açıklamaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine çok açık bir saldırıdır' değerlendirmesinde bulundu."