Sivilce Patlatmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Sivilce Patlatılır mı? Diyanet Bilgisi

Sivilce sıkmak orucu bozar mı, etkiler mi sorusu bu Ramazan ayında da merak edilen soru işaretleri arasında yer almaya devam ediyor. Peki, sivilce sıkınca ve patlayınca oruç bozulur mu, etkilenir mi? İşte, o detaylar

Sivilce sıkmak orucu bozmaz. Orucun bozulması, yemek yemek, içmek veya vücuda bir şeyin girmesiyle gerçekleşir. Sivilce sıkmak, sadece cilt üzerinde bir işlem olduğu için orucu etkilemez. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, eğer sivilce sıkarken sıvı (örneğin kan veya iltihap) vücuda dışarıdan bir şekilde girmiyorsa, oruç yine geçerli kalır.