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Sivas'taki 'Doğal Çin Seddi' kar yağışıyla beyaza büründü

29.01.2025 - 11:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -

Sivas'taki 'Doğal Çin Seddi' kar yağışıyla beyaza büründü

Sivas'ın İmranlı ilçesinde benzerliği nedeniyle 'Doğal Çin Seddi' olarak adlandırılan kayalıklar, kış mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü. Görüntüsüyle Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetilen oluşum, aralıklı olarak yaklaşık 35 kilometre boyunca kıvrımlar şeklinde sürüyor.

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Boğazören köyü yakınlarında yer alan 'Diş Kayalıkları' ilgi çekiyor. İlk kez DHA'nın gündeme getirdiği ve sonrasında birçok inceleme ve turizm amaçlı araştırmaların yapıldığı kayalıklar, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Sivastaki Doğal Çin Seddi kar yağışıyla beyaza büründü

Yer yer yüksekliği 50-60 metreye kadar çıkan kayalıklar, bölgeyi ikiye ayıran doğal bir duvar görüntüsü veriyor. Görüntüsüyle Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetilen oluşum, aralıklı olarak yaklaşık 35 kilometre boyunca kıvrımlar şeklinde sürüyor.

Sivastaki Doğal Çin Seddi kar yağışıyla beyaza büründü

KAR MANZARASI DRON KAMERASINDA

Bölgede yapılan araştırmalarda Türkiye'deki en büyük kret olarak belirlenen ve dünyada da sayılı olarak nitelendirilen kayalıkların, turizm amaçlı kullanılması için çalışmalar yapılıyor. Bilim insanlarının eşsiz bir doğal miras alanı olarak nitelendirdiği kayalıkları, zaman içinde yaşanan aşınmaya karşı direnç oluşturan kayaçların oluştuğu değerlendiriliyor.

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Kayalıkların her iki yanında, ana kayadan ufalanan malzemelerin birikmesiyle kolüvyal örtü yer alıyor. Yaz aylarında sık sık doğa gezilerinin düzenlendiği kayalıklar, kışın da kısmi olarak kaplanan beyaz örtü ile farklı bir güzellik yansıtıyor. Kayalıkların karla birlikte ortaya çıkan görüntüsü dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

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Sivastaki Doğal Çin Seddi kar yağışıyla beyaza büründü

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