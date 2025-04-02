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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

02.04.2025 - 07:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde meydana geldi.

Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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