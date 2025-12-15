Sivas'ta ulaşım hamlesi! Toplu taşımada nefes aldıracak adım

Haberin Devamı

Belediye, şehir içi toplu ulaşımda konforun artırılması amacıyla Halk Otobüsleri Kooperatifi filosuna iki yeni uzun otobüs kazandırdı. Kent Meydanı’nda sergilenen araçlarla birlikte son dönemde alınan yeni otobüs sayısı dörde ulaştı.

Tarihi Jandarma Binası yanında düzenlenen tanıtım programına Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Öztürk, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, toplu taşımada altyapının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, akıllı durak sistemi ve yeni otobüs yatırımlarının olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. Mevcut 8 metrelik otobüslerin yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Uzun, yeni alınan 12 metrelik otobüslerin daha geniş iç hacme ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Uzun, bu araçların yakıt, bakım ve yedek parça maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle kooperatife ekonomik katkı sağladığını da dile getirdi.

Tramvay projesine ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Uzun, yapılan fizibilite çalışmasına göre şehir merkez nüfusunun mevcut durumda tramvay sistemi için yeterli olmadığını belirtti. Tramvay yatırımının yaklaşık 60 milyon Euro maliyetle hayata geçirilebileceğini aktaran Uzun, bu tutarın belediye bütçesi açısından yüksek olduğunu ve sistemin sürdürülebilirliği için yeterli yolcu yoğunluğunun bulunması gerektiğini ifade etti.

Ulaşım Master Planı’nın tamamlandığını belirten Uzun, planın son değerlendirme aşamasında olduğunu ve 2026 yılında uygulamaya alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman ise yeni otobüslerin hem kooperatif üyeleri hem de vatandaşlar açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, toplu taşımada hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Öztürk de belediyenin desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yeni otobüsle İstasyon Caddesi’nde kısa bir tur gerçekleştirdi.

DÜRÜST DAVRANIŞ SERGİLEYEN ŞOFÖRE PLAKET

Program kapsamında, kullandığı halk otobüsünde yolcunun unuttuğu altını bularak sahibine teslim eden otobüs şoförü Sefa Terekli’ye teşekkür plaketi verildi. Belediye Başkanı Uzun, Terekli’ye örnek davranışından dolayı teşekkür ederken, Terekli ise vatandaşın hakkını korumanın görevleri olduğunu ifade etti.