Tokat'ta bir ilk! Tarihi konak kadınların buluşma noktası oldu

2

Evde vakit geçirmekten sıkılan kadınlar, burada hem sosyalleşiyor hem de farklı etkinlikler yapıyor. Okey, tabu gibi oyunların yanı sıra el işi, kitap okuma, sohbet ve gün organizasyonlarının yanı sıra bazı kadınlar çocuklarını da getirerek gönüllerince vakit geçiriyor.