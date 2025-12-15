GAZETE VATAN ANA SAYFA
Tokat'ta bir ilk! Tarihi konak kadınların buluşma noktası oldu

15.12.2025 - 07:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan tarihi Gaydaroğolu Konağı, kadınların bir araya gelip sosyalleşebileceği bir kıraathaneye dönüştürüldü. Artık bu asırlık yapı; sohbetlerin, oyunların ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, kadınlara özel bir buluşma noktası olarak hizmet veriyor. Tarihi dokusu korunarak yenilenen konak, kadınların hem keyifli vakit geçirebileceği hem de sosyal bağlarını güçlendirebileceği bir alan haline geldi.

İlçede yaşayan Yasemin Anzerlioğlu Aymelek ve üç arkadaşı, ilçenin tarihi yapılarından Gaydaroğolu Konağı'nı kadınlar için sosyal bir buluşma noktasına dönüştürdü. İki hafta önce kapılarını açan "Kadınlar Kıraathanesi", kısa sürede bölgedeki kadınların ilgi odağı haline geldi.

Evde vakit geçirmekten sıkılan kadınlar, burada hem sosyalleşiyor hem de farklı etkinlikler yapıyor. Okey, tabu gibi oyunların yanı sıra el işi, kitap okuma, sohbet ve gün organizasyonlarının yanı sıra bazı kadınlar çocuklarını da getirerek gönüllerince vakit geçiriyor.

Kadınlar kıraathanesinin kurucularından Yasemin Anzerlioğlu Aymelek, "Bu fikri birkaç yıl önce almıştık, açmak bu yıla nasip oldu. Amacımız kafelerden sıkılan kadınların bir arada vakit geçirebileceği sıcak bir ortam oluşturmaktı. Burada her türlü aktiviteyi yapabiliyoruz" dedi.

Kıraathaneye gelen kadınlar ise böyle bir mekânın Zile'de ilk kez hayata geçirildiğini belirterek, "Kahvemizi içip oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Uzak yerlerden gelenler bile var. Bu imkân bizi mutlu etti" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.