GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas'ta Temmuz ortasında kar sürprizi!
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta Temmuz ortasında kar sürprizi!

Sivas'ta Temmuz ortasında kar sürprizi!

05.07.2025 - 16:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sivas'ta Temmuz ortasında kar sürprizi!

Sivas, temmuz ayında alışılmadık bir hava olayına sahne oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle, yüksek kesimlerde yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Bu beklenmedik kar sürprizi, akıllara hemen Neşet Ertaş'ın "Yazımı Kışa Çevirdin" türküsünü getirdi. Yazın ortasında yaşanan bu kar manzarası, şehirde yaşayanları şaşkına çevirirken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas’ta, özellikle gece saatlerinde hissedilen soğuk hava, yüksek rakımlı bölgelerde yağan yağmurun yenini kar yağışına bırakasına neden oldu.

Merkeze bağlı Hayırbey köyünde etkili olan kar yağışı cep telefonuyla görüntülendi. Gürsel Karasülük, çektiği görüntüleri sosyal medya sayfalarında paylaştı. Sivas'ta etkili olan Temmuz karı akıllara Neşet Ertaş’ın "Yazımı Kışa Çevirdin" türküsünü geldi.

 

"BEKLEMİYORDUK"

Gürsel Karasülük, Temmuz ayında kar beklemediklerini belirtip, "Kar yağdı bizde şaşırdık tabi. Hayatımızda hiç böyle bir şey görmedik çok şaşırdık. Sonra hava bayağı soğuyunca kar çoğaldı millet hep eline telefon aldı yoğunlaştı çekti ilk defa böyle bir şey başımıza geldi" dedi.

    Güncel Haberler

    Bir babanın en zor vedası! Astsubay Emirhan'a son görev
    #Gündem

    Bir babanın en zor vedası! Astsubay Emirhan'a son görev

    Sivas'ta Temmuz ortasında kar sürprizi!
    #Gündem

    Sivas'ta Temmuz ortasında kar sürprizi!

    Antalya alarma geçildi: İklim değişikliği şiddetini artırıyor, Deniz seviyesi hızla yükseliyor!
    #Gündem

    Antalya alarma geçildi: İklim değişikliği şiddetini artırıyor, Deniz seviyesi hızla yükseliyor!