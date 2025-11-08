GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas'ta tarlaya inen köylüler dondu, kaldı: Tam 7 metre, hayatımda ilk kez karşılaştım
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta tarlaya inen köylüler dondu, kaldı: Tam 7 metre, hayatımda ilk kez karşılaştım

Sivas'ta tarlaya inen köylüler dondu, kaldı: Tam 7 metre, hayatımda ilk kez karşılaştım

08.11.2025 - 08:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sivas'ta tarlaya inen köylüler dondu, kaldı: Tam 7 metre, hayatımda ilk kez karşılaştım

Sivas'ta görenler gözlerine inanamadı. Tarlasına giden köylü manzara karşısında dondu kaldı. Köylülerden biri 'Ömrümde ilk defa bu zamanda böyle bir şeyle karşılaştım' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Haberin Devamı

Sivas Gürün ilçesine bağlı Suçatı Hacılar Mahallesi'nde elma hasadı yapılan bahçede bir elma ağacı çiçek açtı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması gereken ağaç, eylül ayında yeniden çiçek açtı. Bahçede bir yandan elma hasadı yapan bahçe sahibi Osman Bozkulak, daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

İLGİLİ HABER

Sivas'ta yılın son hasadı başladı! Bir kere ekti, tonlarca toplayacak, kilosu 30 lira
Sivas'ta yılın son hasadı başladı! Bir kere ekti, tonlarca toplayacak, kilosu 30 lira

"Ocak veya şubat ayında da bu ağaçtan elma yeriz diye tahmin ediyorum"

Bozkulak, diğer ağaçların hasat edilmeyi beklediklerini ifade ederek, "Bahçeme geldiğimde elma ağacımın çiçek açtığını gördüm. Ömrümde ilk defa bu zamanda böyle bir şeyle karşılaştım. Eylül ayında bahçemdeki elma ağacı çiçek açmış.

İLGİLİ HABER

Sivas'ın köyünde keşfedildi! Oturdukları yerden tonlarca altın rezervi fışkırdı
Sivas'ın köyünde keşfedildi! Oturdukları yerden tonlarca altın rezervi fışkırdı

Bu elma bizim bölgemize özgü 'hünkâr elması' isimli bir elma çeşidi. Ağacın bir kısmı yeşil olmasına rağmen diğer tarafı çiçek açmış. Ocak veya şubat ayında da bu ağaçtan elma yeriz diye tahmin ediyorum. Arasında yaklaşık 7 metre olan diğer bir ağaçta diğer bir elma ağacı hasat edilmeyi beklerken, bu ağaç çiçek açtı" dedi.

 

Güncel Haberler

Altın fiyatları anlık: Gram ve çeyrek altın yükseliyor! İşte 8 Kasım 2025 altın fiyatları
#Ekonomi

Altın fiyatları anlık: Gram ve çeyrek altın yükseliyor! İşte 8 Kasım 2025 altın fiyatları

Diyarbakır'da tesisi kurdu 1 yıl sonra 500 ton üretti! 80 kafesle dünyaya ihraç ediyor
#Gündem

Diyarbakır'da tesisi kurdu 1 yıl sonra 500 ton üretti! 80 kafesle dünyaya ihraç ediyor

Bayburt'un köyünde ahırdan çıkınca inanamadı: 10 tane indi, ilk kez böyle bir şey görüyorum
#Gündem

Bayburt'un köyünde ahırdan çıkınca inanamadı: 10 tane indi, ilk kez böyle bir şey görüyorum