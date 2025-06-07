Sivas'ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Alınan bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Şerefiye beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, yaklaşık 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Vural, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada KKKA tanısı konulan Vural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bununla birlikte Sivas'ta 2025 yılı içinde KKKA virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaşmış oldu.