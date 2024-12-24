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Sivas'ta buz tutan yolda üst üste araçlar devrildi.

Sivas'ta buz tutan 2 ayrı yolda sıvı yalıtım malzemesi yüklü TIR ile minibüs devrilerek yola savruldu. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

24.12.2024 - 11:00 | | Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)-
Sivas'ta buz tutan yolda üst üste araçlar devrildi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Sivasta buz tutan yolda üst üste araçlar devrildi.

İstanbul'dan Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sıvı yalıtım malzemesi getiren K.C. (51) idaresindeki 58 ABC 530 plakalı TIR, saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu organize sanayi bölgesinde yan yolda buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. TIR şoförü kazayı yara almadan atlatırken, sıvı yalıtım malzemeleri tarlaya döküldü.

Sivasta buz tutan yolda üst üste araçlar devrildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer kaza, saat 08.30 sıralarında Karşıya Mahallesi Eski Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Arslan yönetimindeki 38 ACA 022 plakalı minibüs, buz tutan yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arslan, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi

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Sivasta buz tutan yolda üst üste araçlar devrildi.

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