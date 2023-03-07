Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 17.18'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
07.03.2023 - 17:29 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 17.18'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu duyuruldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 7, 2023
YUVA-GURUN (SIVAS) https://t.co/EeKMe2Bi2K
07.03.2023, 17:18:19 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli