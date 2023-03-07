Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 17.18'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu duyuruldu.