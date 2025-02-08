Sivaslı meslek liseli öğrenciler stajlarını Fransa’da yapacak

Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun, okul idarecileri ve projede görev alan öğretmenlerle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı ziyaret etti.

Projenin detayları ve bu kapsamda yürütülecek çalışmalar hakkında Erdoğan'a bilgi veren Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun, projelerinin Türkiye Ulusal Ajansı koordinesinde yapılan yurtdışı hareketlilik projeleri kapsamında Türkiye genelinde desteklenmeye değer bulunan 80 proje arasında yer aldığına vurgu yaptı.

Dursun, Sivas'ta kabul edilen tek Erasmus +Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği olan proje kapsamında 11 ve 12. sınıflarda eğitim gören 24 öğrencinin 28 günlük staj programına katılacağını, 6 öğretmenin ise öğrencilere refakat edeceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, uygulanacak olan proje ile öğrencilerin önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını belirtti. Erdoğan, eğitim alanları ile ilgili Avrupa'daki uygulamaları deneyimleme imkânı bulacak olan öğrencilerden meslek hayatlarına önemli katkı sağlayacak bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.