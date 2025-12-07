Sivas’ın tarihi saat kulesi yeniden yükseldi

Haberin Devamı

Sivas’ın kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan ve 1803 yılından itibaren yaklaşık 150 yıl boyunca şehre zamanı bildiren Tarihi Saat Kulesi, Sivas Belediyesi tarafından Sivas Kalesi’nde aslına uygun biçimde yeniden inşa edilerek törenle açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programına Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda, yeniden inşa edilen saat kulesinin şehre kattığı anlam ve kültürel değer vurgulandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kule içerisinde döneme ait fotoğrafların sergilendiğini ifade ederek, “Birçok şehirde II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı dolayısıyla saat kuleleri yapılmış. Ancak Sivas’ta o yıllarda hâlihazırda bir saat kulesi bulunduğu için böyle bir ihtiyaç doğmamış” dedi.

Kulenin tarihi mekanizmasına da değinen Uzun, “O dönemde çan sesiyle çalışan ve yerçekimi prensibine dayanan bir sistem kullanılıyordu. Ağırlığın aşağı yönlü hareketiyle çalışan bu mekanizma sürekli ayarlama gerektiriyordu. Biz de bu yapıyı tarihi özelliklerine sadık kalarak yeniden inşa ederek şehrimizin hafızasını canlandırdık” ifadelerini kullandı.

Başkan Uzun, projede emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür ederek çalışmanın Sivas’ın kültürel dokusunu güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar yeni saat kulesini gezerek yakından inceledi.