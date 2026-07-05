8 bin rakımlı zirveye oksijen desteği olmadan tırmandı

Dawn gazetesinin haberine göre, 38 yaşındaki Bargiel, 30 Haziran'da oksijen tüpü olmadan Nanga Parbat'ın zirvesine tırmandı, daha sonra hiç durmadan kayarak başladığı noktaya geri döndü.

Bu başarısıyla Bargiel, Pakistan'ın 8 bin metreden yüksek rakımlı 5 dağına da yeterli oksijen olmadan tırmanan ilk dağcı oldu. Bargiel geçen yıl da dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'ten kayarak inen ilk dağcı olmuştu.