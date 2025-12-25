Sivas'a yapay zeka eli değdi! İlk kez uygulandı: Şarkışla kurumulu izliyor

Haberin Devamı

Sistem kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Şarkışla ilçesinde kurulum yapılarak veri alınmaya ve izleme çalışmalarına başlandı. Süne mücadelesinin daha düşük maliyetle ve daha az teknik personelle yürütülebilmesi amacıyla geliştirilen sistemde modern risk yönetimi yaklaşımları esas alındı.

TAGEM ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, Avrupa sünesinin yaşam döngüsü ile iklim verileri arasındaki ilişkiler incelenerek yapay zeka teknikleri kullanıldı. Geliştirilen sistem sayesinde süne salgınının oluşup oluşmayacağı, salgının şiddeti, tahmini salgın alanları, kıymetlendirme ve nimf sürvey zamanları ile insektisit uygulama zamanları yüksek doğruluk oranlarıyla tahmin edilebiliyor.

Tahmin sonuçlarına göre gerekli uyarılar, sistemin ana sayfası üzerinden ilgili kişilere iletiliyor. Sistemde ayrıca Ekonomik Zarar Eşiği Modülü de yer alıyor. İlaçlama zamanı uyarısı verildiğinde, tarlada yapılan sayım sonuçları sisteme girilerek sünenin ekonomik zarar eşiğine ulaşıp ulaşmadığı üretici tarafından sorgulanabiliyor. Yapay zeka tabanlı Süne Tahmin Uyarı Sistemi; Konya, Aksaray, Ankara, Kırşehir ve Kırıkkale illerinde başarıyla uygulanırken, Aralık 2025 itibarıyla Sivas'ın da sisteme dahil edilmesiyle birlikte veri alım süreci başlatıldı.